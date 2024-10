Open Letter to Dominican President Luis Abinader: Stop Deportations Now!

To President Luis Abinader,

As writers, scholars, artists, activists, and people who believe in human rights, we write to condemn the unconscionable violence that your government has unleashed on Haitians, Dominicans of Haitian descent and Black Dominicans since your announcement on October 2nd to deport 10,000 Haitians per week.

The chosen date, October 2nd, commemorates 87 years since dictator Trujillo ordered the massacre of over 20,000 ethnic Haitians and Black Dominicans on the Dominican borderlands. Clearly, you are following in the footsteps of the dictator, upholding the views of the right-wing extremists, and using public funding to propagate fear and hate. The timing of your announcement is not a mere coincidence but an intentional act to show the Dominican state’s policy of continuing the dictator’s plan of ethnic cleansing of Haitian people on Dominican soil.

We come to you as a collective of Dominicans and non-Dominican allies who care deeply about human rights, freedom and democracy to demand that you stop at once this macabre deportation plan and put into place a plan that protects the civil liberties of all people living on Dominican soil, including Dominicans who disagree with you, those Dominicans who trace their ancestry to Haiti and immigrants who are currently sustaining our economy with their labor. With that said, we demand the following:

* Ending mass deportations * Restoring the nationality of people unconstitutionally denationalized in 2013 * Ending the de facto state of exception and restoring full constitutional guarantees * Ending forced labor and respecting the human rights of Haitian workers

Mass deportation of a singled-out community is a practice condemned by international law.

Since October 2nd following your order, Haitians and Dominicans of Haitian descent are being violently persecuted, families separated, houses broken into, communities terrorized. The fact that the state deportation machinery targets pregnant women shows how far the inhumanity of your plan is willing to go. There is no regard for life, no room for empathy. At a time when neighboring Haiti is facing one of its worst political crises and humanitarian catastrophes, you have chosen to make Haitian people more vulnerable and to promote hate and chaos. We urge you to stop this mass deportation plan at once. We urge you to put an end to this state-sponsored hate.

We take this opportunity to remind the people of conscience around the world that ever since you became president four years ago, the Dominican state has shown a complete disregard for Haitian lives, for the lives of Dominicans of Haitian descent and for Black people. You have chosen to ally yourself with Israel and Trump in your policies and ideals, and with extractive corporations that further deepen Dominican dependency on foreign powers while claiming sovereignty and blaming Haitian immigrants who are enriching your economy with cheap labor for said dependency. The hypocrisy of the Dominican state knows no bounds. Its policies are dangerous to democracy.

Versión en Español

Carta abierta al presidente dominicano Luis Abinader:

¡Alto a las deportaciones ya!

Al Presidente Luis Abinader,

Como escritores, académicos, artistas, activistas y personas que creen en los derechos humanos, escribimos para condenar la violencia desmesurada que su gobierno ha desatado contra los haitianos, los dominicanos de ascendencia haitiana y los dominicanos negros desde su anuncio el 2 de octubre de deportar a 10,000 haitianos por semana.

La fecha elegida, el 2 de octubre, conmemora los 87 años desde que el dictador Trujillo ordenó la masacre de más de 20.000 haitianos y dominicanos negros en las zonas fronterizas dominicanas. Está claro que están siguiendo los pasos del dictador, defendiendo los puntos de vista de los extremistas de derecha y utilizando la financiación pública para propagar el miedo y el odio. El momento de su anuncio no es una mera coincidencia, sino un acto intencional para mostrar la política del Estado dominicano de continuar con el plan del dictador de limpieza étnica del pueblo haitiano en suelo dominicano.

Nos dirigimos a ustedes como un colectivo de dominicanos y aliados no dominicanos que se preocupan profundamente por los derechos humanos, la libertad y la democracia para exigirles que detengan de inmediato este macabro plan de deportación y pongan en marcha un plan que proteja las libertades civiles de todas las personas que viven en suelo dominicano, incluidos los dominicanos que no están de acuerdo con usted. los dominicanos que remontan su ascendencia a Haití y los inmigrantes que actualmente sostienen nuestra economía con su mano de obra. Dicho esto, exigimos lo siguiente:

* Poner fin a las deportaciones masivas * Restablecimiento de la nacionalidad de personas desnacionalizadas inconstitucionalmente en 2013 * Poner fin al estado de excepción de facto y restablecer todas las garantías constitucionales * Poner fin al trabajo forzoso y respetar los derechos humanos de los trabajadores haitianos * La deportación masiva de una comunidad marginada es una práctica condenada por el derecho internacional.

Desde el 2 de octubre, siguiendo su orden, los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana están siendo perseguidos violentamente, las familias separadas, las casas allanadas, las comunidades aterrorizadas. El hecho de que la maquinaria estatal de deportación se centre en las mujeres embarazadas muestra hasta dónde está dispuesta a llegar la inhumanidad de su plan. No hay respeto por la vida, no hay lugar para la empatía. En un momento en que el vecino Haití se enfrenta a una de sus peores crisis políticas y catástrofes humanitarias, ustedes han optado por hacerlo más vulnerable y promover el odio y el caos. Le instamos a que detenga este plan de deportación masiva de inmediato. Le instamos a que ponga fin a este odio patrocinado por el Estado.

Aprovechamos esta oportunidad para recordar a las personas de conciencia de todo el mundo que desde que usted asumió la presidencia hace cuatro años, el Estado dominicano ha mostrado un total desprecio por las vidas haitianas, por las vidas de los dominicanos de ascendencia haitiana y por las personas negras. Han elegido aliarse con Israel y Trump en sus políticas e ideales, y con las corporaciones extractivas que profundizan aún más la dependencia dominicana de las potencias extranjeras mientras reclaman soberanía y culpan a los inmigrantes haitianos que están enriqueciendo su economía con mano de obra barata por dicha dependencia. La hipocresía del Estado dominicano no tiene límites. Sus políticas son peligrosas para la democracia.

A. Naomi Paik, Professor, Chicago, USA

Aasha Jackson, Black Alliance for Peace, USA

AB Huber, Professor, Tufts University, USA

Acción Afro-Dominicana, República Dominicana

Achy Obejas, Writer & Translator, USA/Cuba

Adelin Pierre

Aditi Rao, Princeton University, USA

Adom Getachew, Professor, University of Chicago, USA

Adriana Abizadeh, Executive Director, Kensington Corridor Trust, USA

Afia Ofori-Mensa, PhD, Higher Education Professional, Princeton, New Jersey, USA

Agnes Lugo-Ortiz, The University of Chicago, USA

Agustin Lao-Montes

Aide Cortes, Estudiante de Antropología de la Universidad de Rosario, Colombia

Aileen Rodriguez, USA

Akia Pacheco

Alan Levine, Civil Rights Lawyer, USA

Alan Pelaez Lopez, Assistant Professor, University of California-Davis

Alba Pérez, NYU, Professor, USA

Alejandro de la Fuente, Director, Afro-Latin American Research Institute, Harvard University

Alex G. Rivera-Santos, Loc PM, Puerto Rico

Alex Guerrero, Artista Visual

Alex Voisine, PhD Student, University of Texas at Austin, USA

Alexa Rodriguez, USA

Alexander Gil, Yale University, Professor, USA

Alexandro José Gradilla, PhD, CSU Fullerton, USA

Alexis Pauline Gumbs, Writer, USA

Alexis Riddick, USA

Alexis Spicer

Alicia Arribas

Alicia Díaz, Dance Faculty, University of Richmond, USA

Alicia Grullón, Educator, USA

Alicia Schmidt Camacho, Yale University, USA

Allison Puglisi, Assistant Professor, Vassar College

Allyson Pérez, PhD Student, University of Michigan, USA

Alma Concepción, Artist, Independent Scholar, USA

Alondra Ponce, Researcher, USA/Mexico

Alpha Judith Orozco Herrera

Altagracia Jean Joseph, República Dominicana

Altagracia, Tertulia Feminista Sur, Coordinadora

Alyssa Sepinwall, Professor, USA

Amarilys Estrella, Rice University, USA

Amaury Rodriguez, Writer, USA

Amaurys Pérez, Ph.D, UASD, Sociólogo e Historiador, República Dominicana

Amelia Bande, New York University, Writer in Residence, USA

Amin Pérez, Sociólogo, Universidad de Quebec, Canada

Amira Ravshanova, Student, MIT, USA

Amy Andrieux, MoCADA, Executive Director and Professor, USA

Amy Hughes, USA

Ana Blanco, Princeton University and the University of California Berkeley, PhD Researcher, USA

Ana Jimenez-Bautista, Member of the Dominican Diaspora, New York, USA

Ana Lucia Araujo, Professor, Howard University, USA

Ana Maria Belique, Activista Social, República Dominicana

Ana María Espinal, Maestra, USA

Ana Patricia Rodríguez, Associate Professor, University of Maryland, USA

Ana Ramos-Zayas, Professor, Yale, USA

Ananya Roy, Professor, USA

Anastasia Mann, Lecturer, Princeton University, USA

Ángel Antonio

Angela Gardner, Artist, USA

Angela Stuesse, UNC-Chapel Hill, USA

Angela Y. Davis, Scholar and Activist

Angelica Benitez, Education, USA

Angelica Perez, Mexico

Anin Luo, Princeton University, USA

Annaliese Gayle, USA

Annecy Baez, PhD, Educator/Therapist/Writer, USA

Anneliese Ortiz, Student, USA

Anthony Arnove, Haymarket Books, Editorial Director, USA

Antonio Martorell, Artista, Puerto Rico

Arcadio Díaz Quiñones, Professor Emeritus, Princeton University, USA

Argelis V. Wesley

Ari Ismail, Lafayette College, Student, USA

Ariana A. Curtis, Anthropologist, USA

Arien Tucker, USA

Aris Moreno Clemons, Assistant Professor, University of Tennessee Knoxville, USA

Arlene Davila, Professor, NYU, USA

Armando Santiago Pintado, Puerto Rico

Arturo Massol Deyá, Casa Pueblo, Profesor UPRM, Puerto Rico

Arturo Victoriano, University of British Columbia, Assistant Professor, Canada

Asselin Ezena

Ausiana Laguerre, Student, Kiskeya Youth, USA

Austin Cole, Black Alliance for Peace, USA

Ayendy Bonifacio, Professor, University of Toledo – Ohio, USA

Bárbara Abadía-Rexach, Assistant Professor

Bárbara Pluma Moreno, Centro de Apoyo Mutuo Jíbaro de Lares

Barbara Ransby, Professor, Writer, Activist, USA

Barbara Sostaita, University of Illinois Chicago, USA

Bastien Bosa, Profesor, Universidad del Rosario, Colombia

Beatriz Llenín Figueroa, Editora Educación Emergente, Escritora/Editora/Traductora, Puerto Rico

Benjamin Kaplan, Student, Northeastern University, USA

Bethany Moreton, Professor of History, Dartmouth College, USA

Betina Kaplan, UGA & U-Lead Athens, Educator, USA

Betty Jean, Anchor of Hope International, Mental Health & Trauma Professional, USA

Beverly Guy-Sheftall, Professor, Spelman College, USA

Bobby Rivera, Associate Professor, St. John’s University, USA

Bonnie Maldonado, USA/República Dominicana

Brian Eugenio Herrera, Professor, Princeton University, USA

Caitlin Cahill, Associate Professor, Pratt Institute, New York, USA

Camara Brown, Harvard University, PhD Candidate, USA

Cameroun, Professor, University of Maroua

Camilla Hawthorne, Professor, University of California, Santa Cruz, USA

Carine Toussaint, Haitian American, Humanitarian, USA

Carlos Pabón Ortega, Catedrático Jubilado, Universidad de Puerto Rico

Carlos Ulises Decena, Professor, Rutgers University, USA

Carmen Alvaro Jarrín, College of the Holy Cross, Associate Professor of Anthropology, USA

Carmen Julia Gómez Carrasco, Demógrafa, República Dominicana

Carmen R. Lugo-Lugo, Washington State University, Professor, USA

Carolina González, LatinoJustice PRLDEF, USA

Carolyn Choi, Assistant Professor of American Studies, Princeton University, USA

Catherine Garcia, Assistant Professor, Syracuse University, USA

Catherine R Peters, College of William & Mary, Teacher, USA

Cécile Accilien, Professor, University of Maryland College Park, USA

Cecile Edwards, Evolutions Solutions, Creative/Executive Director, USA/Jamaica

Cecilia Benitez Carracedo

Cecilia Lisa Eliceche, Universidade Federal da Bahia, Antropologa, Brasil

Cecilia Lucero, University of Notre Dame, USA

Celia E Naylor, Barnard College, Professor, USA

César Barros A., Associate Professor, SUNY New Paltz, USA/Chile

César Pérez, Commonwealth School, Profesor y Escritor, USA

Cesar Rey, Professor, University of Puerto Rico – Rio Piedras

Chabely Rodriguez

Chanda Prescod-Weinstein, Theoretical Physicist, Barbadian American

Chandra Talpade Mohanty, Distinguished Professor, Syracuse University

Charisse Burden-Stelly, Black Alliance for Peace, Associate Professor of African American Studies, USA

Charlie Mattis, USA

Chiara Alberto, Italy

Chiara Martucci

Chris Lewis, Assistant Clinical Professor, University of Maryland, USA

Christina Davidson, USC, Professor, USA

Christina Lee, Professor, USA

Christina Sharpe, Professor, York University, Canada

Christofer Rodelo, Professor, University of California, Irvine, USA

Claudia Andrea Gotta, Militante por los DDHH [Apdh, Argentina], Profesora Honoraria, Universidad Nacional de Rosario, República Argentina

Claudia Maria Angela Fezzardi, High School Teacher, Italy

Claudine Michel, University of California, Santa Barbara/Haitian Studies Association, Retired Professor, USA

Claudio Mir, Son de Aquí, Actor, USA

Club Cultural y Deportivo Francisco Cuevas

Colectivo Afro-Tamiahua

Colectivo Ilé, Puerto Rico

Compas de la Diáspora, USA

Coordinadora Popular Nacional, República Dominicana

Cornel West, Professor, Teacher Union Theological Seminary, USA

Cristina Corrada Emmanuel, Antropóloga, Puerto Rico

Cruz Caridad Bueno, Ph.D. University of Rhode Island, Assistant Professor of Economics & Africana Studies

Curtis Deutsch, Professor, Princeton University, USA

Dalton Gata, Pintor, Cuba-RD-PR

Dan Berger, Professor, USA

Dan-el Padilla Peralta, Professor of Classics, Princeton University, USA

DAndra Henriques, USA

Daniel Alarcón, Columbia Journalism School, USA

Daniela Robles, Student, CUNY School of Law, USA

Danielle Roper

Daphne Botti Di Cinto, 8MM Productions, Filmmaker, UK

Daro Sakho, Italy

David Stovall, Ph.D., Professor, University of Illinois at Chicago, USA

Dayo F. Gore, Associate Professor, Georgetown University

Deb Vargas, Associate Professor, Yale University

Dennis Hill, Black Alliance for Peace, USA

Derrick Sosa, Black Alliance for Peace Haiti/Americas Team, Researcher, USA

Diana Angulo, Universidad del Rosario, Colombia

Diana Umana, Community Organizer, USA

Diego H. Alcalá Laboy, Assistant Professor of Law, Albany Law School, USA

Dimitry Elias Leger

Dinah Orozco Herrera, Ph.D student in the Department of African and African American Studies and Romance Languages and Literatures, Harvard University

Diomelca Rivas, Graduate Student, CUNY Graduate Center, USA

Dionne Nickerson, Professor, USA

Diversidad Dominicana, ASFL

Divya Cherian, Scholar, Princeton, USA

Dodly Alexandre, Politologue, Suisse

Doris Careaga

E Schwartz, University of Michigan, GSRA, USA

Eddie S. Glaude Jr., James S. McDonnell Distinguished University Professor, Princeton University, USA

Edna Roman

Edward Paulino, Scholar, USA

Edwidge Danticat, Writer

Eileen Z. Fuentes

Eleanor Craig, Emory University, Postdoctoral Fellow, USA

Elena Lorac, Activista, Republica Dominicana

Elena Mangione, University of Notre Dame, Professor, USA

Eliana Mercedes, Graduate Student, University of Massachusetts-Amherst, USA

Elisabeth Kuzel, Project Assistant, Adelphi Germany, Germany

Elise A. Mitchell, Swarthmore College, Assistant Professor of History, USA

Elissa L. Lister, Scholar, Colombia

Elizabeth Acevedo, Writer, USA

Elizabeth Alvarez, Researcher, Columbia University, USA

Elizabeth Manley, Kellogg Endowed Professor of History, Xavier University, USA

Ella, JVP South FL, USA

Eman Abdelhadi, University of Chicago, Professor, USA

Emilia M. Durán Almarza, Associate Professor of English and Gender Studies, University of Oviedo, Spain

Emill Rodriguez

Emily Ortiz, Case Manager, USA

Emmaia Gelman, Sparkplug Foundation, USA

Emmanuel G. Roa, Traductor, USA

Emmanuel Ortega, University of Illinois Chicago, USA

Eraldo Souza dos Santos, Klarman Postdoctoral Fellow, Cornell University, Brazil/USA

Ernesto Martínez, Professor, University of Oregon, USA

Ernst Pierre Vincent, Researcher, USA

Esther Hernández Medina, Socióloga y Profesora, Pomona College, USA

Eveling Carrazco López, Investigadora/Educadora, GLEFAS, Nicaragua

Evelyne Laurent-Perrault, University of California – Santa Bárbara, Retired Professor

F Montero, USA

Felicia Felix, USA

Fernando Acosta-Rodriguez, Princeton University, Librarian, USA

Fondasyon Jèn Mapou, Haïti

Francheska Alcántara, Artista, USA/Republica Dominicana

Francine Madera

Francisco E. Robles, University of Notre Dame, Catedrático/Professor, USA

Frank Guridy, Columbia University, USA

G Sethi, Educator, USA

Gabriela Alemán, Escritora, Ecuador

Gabriella Pierre Louis, Archivist, Italia

Gabrielle Apollon, Attorney, USA

Gaia Giuliani, Centre for Social Studies, University of Coimbra, Portugal

Gary Dauphin, USA

Genesis Garcia, USA

Gianna Baez, Student and Nonprofit Worker, USA

Gina Dent, Professor, UC Santa Cruz, USA

Gina Goico, Artist and PhD Candidate in Performing and Media Arts, Cornell University, USA

Ginetta E.B. Candelario, Professor of Sociology, Smith College, USA

Gioia Kidane Mariam, Italy

Giovanni Allegretti, Researcher, Centre for Social Studies at Coimbra University, Portugal

Giulia Dalmonte, Social Worker, Italia

Gladys Sanchez, Activista Comunitaria

Gradissa Fernández Rivera, Catedrática Retirada, Puerto Rico

Grupo de Estudios Dominicanos, CUNY Graduate Center, USA

Guber Estive Oviedo Garcia, Estudiante, Universidad del Rosario, Colombia

Gustavo Encarnacion, Ciudadano Consciente, República Dominicana

Halle Bryant, Black Alliance for Peace, USA

Hannah Appel, Ph.D., UCLA, Professor of Global Studies & International Development Studies, USA

Heba Gowayed, City College of New York, Associate Professor of Sociology, USA

Hellen Zamora-Bustos, Program Associate, The Fund For New Jersey, USA

Hielen Tekeste, G2 Second Generations Network, Italy

Hilda Guerrero, Comuna Caribe, Puerto Rico

Ifeona Fulani, Brooklyn, USA

Ikaika Ramones, Assistant Professor, Princeton University

INARU8

Ingrid Luciano, Decretaria de Derechos Humanos e Igualdad Sindicato de Teatristas de la República Dominicana (Siteard), Teatrista y Profesora de Filosofía, Republica Dominicana

Irene Brisson PhD, Professor of Practice, University of Detroit Mercy, USA

Irene Mata, Wellesley College, Associate Professor, USA

Irene Zaiter, USA

Iris Morales, Author & Activist, Red Sugarcane Press, USA

Isabel Arraiza, Actriz-Educadora, USA

Isabel Espinal, University of Massachusetts, Librarian, USA

Isabell Krickau, SuTrA e.V., Social Worker, Germany

Ivette Gonzalez, Puerto Rico

J. Kehaulani Kauanui, Ph.D., Professor, USA

Jacob Neis, Princeton University, Graduate Student, USA

Jacqueline Brown, Professor, City University of New York, USA

Jacqueline Lyon, Ph.D. California State University, Long Beach, USA

Jacqueline Villarrubia, Professor, Colgate University

Jade Fernandez, Student, USA

Jahaida H Jesurum, Harvard Kennedy School, USA

Jairo I. Fúnez-Flores, Texas Tech University, Assistant Professor, USA

James Louis-Charles, Sports for Peace and Development Specialist, USA

Jamilah B, A-APRP, BAP, USA

Jasmine Sykes-Kunk, USA

Jasminne Méndez, Writer, USA

Javich Peralta, Director de Teatro, República Dominicana

Javiela Evangelista, Assistant Professor, New York City College of Technology CUNY, USA

Javier Sagarna, Escuela de Escritores, Director, España

Jean Beaman, CUNY Graduate Center, Associate Professor, USA

Jean Leger, USA

Jennifer Kelly, Associate Professor, University of California, Santa Cruz, USA

Jessica Adams, Universidad de Puerto Rico, Profesora, Puerto Rico

Jessica Evangelista, Doctorante, Republica Dominicana

Jessica Marie Johnson, Educator, USA

Jhensen Ortiz, USA

Joanna Clerveaux, STAAR at UF, Student, USA

Johana Londoño, Rutgers University, Associate Professor, USA

Johanna Fernández, Professor, USA

Johnny E. Williams, Professor of Sociology, Trinity College, USA

Jorell Meléndez-Badillo, Assistant Professor of Latin American and Caribbean History, The University of Wisconsin-Madison, USA

José Ayala, Fundación Las Mojarras, Chocó, Colombia

José Emilio Bencosme Zayas, SITEARD, Teatrista y Traductor, República Dominicana

José I. Fusté, Professor, Depto. de Estudios Étnicos, Universidad de California San Diego, USA

José Juan Pérez Meléndez, Associate Professor, University of California, Davis, USA

José Manuel Baeza, Stony Brook University, PhD candidate in History, Chile

Josefina Saldaña Portillo, New York University, USA

Joseph Pierce, Stony Brook University, Professor, USA

Josh Ginsberg, NYC DOE, Teacher, USA

Joshua B. Guild, Associate Professor of African American Studies, Princeton University, USA

Joshua George, BAP, USA

Jossianna Arroyo-Martinez, Professor, University of Texas – Austin, USA

Joyce Belpre

Juan Cárdenas, Escritor, Colombia

Juan Carlos Quintero-Herencia, Writer and Professor, University of Maryland College Park, USA

Juan Miguel Pérez, Professor, Universidad Autónoma de Santo Domingo, Republica Dominicana

Juana María Rodríguez, Profesora, UC Berkeley, USA

Judith Anderson

Judith Rodriguez, IU Bloomington, Professor, USA

Judith Weisenfeld, Princeton University, Professor of Religion, USA

Julian Aguon

Julian G.B., Bibliotecario, Republica Dominicana/USA

Juliana Giraldo

Juliet Mathenge, Teacher, USA

Junot Díaz, Writer, USA

Junta de Prietas: Colectivo Afrofeminista Antirracista, República Dominicana

Karen Graubart, Professor of History, University of Notre Dame, USA

Karma R. Chávez, Professor, The University of Texas at Austin, USA

Kaysha Corinealdi, Professor, USA/Panamá

Kaytura Felix, University Faculty, USA

Keeanga-Yamahtta Taylor, Author, USA

Keiselim A. Montás, Académico Independiente y Escritor, USA/Dominican Republic

Keish Kim, Rutgers University, Professor, USA

Kelly Happe, University of Georgia, Professor, USA

Kelly Johana Orejuela Castro, Mediadora, Museo Nacional, Colombia

Kenneth Barnes, M.D., Jewish Voice for Peace, USA

Kerri Ratcliffe, Research Fellow, Harvard, USA

Khalil Gibran Muhammad, Harvard, Historian, USA

Kianny N. Antigua, Dartmouth College, USA

Kimberly Silverio, Trabajadora Social, USA/Republica Dominicana

Kirisitina Sailiata, Macalester College, Assistant Professor, USA

Kirsten Weld, Professor of History, Harvard University, USA

Kristal H. Grant, Alum of Princeton University, USA

Kristina Kay Robinson, Writer/Editor

Kyla Tompkins, Scholar, Canada/US

Kyle East, Jewish Voice for Peace, USA

Kyrah Malika Daniels, Emory University, USA/Haiti

L. Coleman, USA

Lacey Hunter, PhD, Rutgers University, Professor, USA

Larissa Costa, Estudiante de Posgrado, University of Texas at Austin, USA

Las Costeñas Del Sur

Laura Briggs, Professor, University of Massachusetts Amherst, USA

Laura Catelli, Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Laura Redruello, Manhattan University

Lauristely Peña Solano, Ciudadana, Gestora Cultural y Docente, Colombia

Layla Brown, Assistant Professor of Anthropology and Africana Studies, Northeastern University, USA

Lázaro Lima, Professor, CUNY, USA

Lebirad Taveras

Leena Eisenmann, Socióloga y Antropóloga

Leisy Abrego, Professor, UCLA, USA

Lena Burgos-Lafuente, Profesora, Stony Brook University, USA

Lina Meruane, Writer, New York University, USA

Linda K Kerber, Historian, USA

Lisa Ciolli, Italy

Lissette Acosta Corniel, Catedrática, USA

Lorgia García Peña, PhD, Professor, Princeton University, USA

Lorraine Avila, Rutgers University, Professor, USA

Lourdes Torres, DePaul University, Professor, USA

Lucy Lanfranconi, Employee, Italy

Luther Fleurancois

M. Brinton Lykes, Professor Emerita, Boston College, USA

M. Mena, PhD, CUNY, Educator, USA

Mabel Cuesta, University of Houston, USA/Cuba

Magdalena Lopez, University of Notre Dame, USA

Malena Rodríguez Castro, Professor University of Puerto Rico, Puerto Rico

Manuel Chapuseaux, Teatrista, República Dominicana

Marc Lamont Hill, Professor, City University of New York Graduate Center, USA

Marcelo Luzzi, Professor of History, University of Puerto Rico – Río Piedras

Marcus Johnson, Professor of Political Science, USA

Mari Mari Narváez

María del Carmen Baerga, Catedrática, Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico – Río Piedras

María Isabel Flota Ayala, Mexicana Comunicadora Social

Mariana Ferratto

Maribel Núñez, Activista Afro, Republica Dominicana

Mariel Acosta, Estudiante Doctoral, CUNY, USA

Mariel Reyes, Scenic Theater Technician, USA

Marion Christina Rohrleitner, UTEP, College Professor, USA

Marisel Moreno, Professor, University of Notre Dame, USA

Marisol LeBrón, Associate Professor, University of California – Santa Cruz

Marisol Negrón, Director of Latino Studies & Associate Professor of American Studies and Latino Studies, University of Massachusetts Boston, USA

Marla L. Jaksch, Professor, The College of New Jersey, USA

Martha Rivera-Garrido

Martiza Peña Frajul, Baní/USA

Mary Abigail Moore, Student at Northeastern University, USA

Mary Rambaran-Olm, PhD, Public Scholar & Activist, USA

Massiel Torres Ulloa, Presidential Postdoctoral Research Fellow, Princeton University, USA

Mateo Vasquez Cortes, Profesor, Colombia

Maurice Stierl, Germany

Max Weiss, Princeton University, Associate Professor, USA

Mayra Santos-Febres, Centro de Investigaciones y Archivo Virtual Afro, Universidad de Puerto Rico, Puerto Rico

Medhin Paolos, Filmmaker, Italy

Melisa Hussain, PhD Student, University of Michigan – Ann Arbor, USA

Melissa Castillo-Garsow, Ph.D., Lehman College, USA

Mercedes Frias, Activista y Líder Político, Italia/República Dominicana

Michael Ring, USA

Michel-Ange Joseph, President, Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas Y Sociales (CIJYS), Chile

Michèle Stephenson, Rada Studio, Brooklyn

Miguel Martínez, Professor of Spanish, University of Chicago

Miguel Valerio, Professor, Washington University in St. Louis, USA

Mihreteab Paolos, Italy

Milagros Ricourt, Professor, Lehman College, CUNY, USA

Miriam Aschkenasy, MD, MPH, MPA

Miriam Neptune, USA

Miriam Zuniga, Mental Health Provider, USA

Monica Huerta, Scholar, USA

Mordecai Lyon, writer, USA

Movimiento Reconoci.do, República Dominicana

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), República Dominicana

Mujeres Socio Politicas Mama Tingo

Myriam Gurba, Writer

Myriam J. A. Chancy, Professor & Writer, USA

Myrna Joseph

Nachi De los Santos, “I’m Not Yelling! I’m Dominican” Podcast, Co-Host and Creator, USA

Nadia Mosquera-Muriel, UNC Chapel Hill, Assistant Professor, USA

Nadine Naber, Professor, University of Illinois Chicago

Naimeh Lawrence

Nancy Flores, Nonprofit Sector, USA

Naomi Chitali, Italy

Naomi Murakawa, Associate Professor of African American Studies, Princeton University, USA

Natalie L. Belisle, Assistant Professor, Department of Latin American and Iberian Cultures, University of Southern California

Natalie Muñoz, Assistant Professor, Dominican American, USA

Natasha Heath, Maternal Health Advocate, USA

Natasha Lightfoot, Associate Professor, Columbia University, USA

Nelly Rosario, Writer, Educator, USA

Nelson Santana, Independent Researcher, USA

Neva Besker, Italy

Ngompe Massado, Student, USA

Nicolas Lucero, University of Georgia, Associate Professor

Noelia A. Acosta

Noelia Quintero Herencia, Research Foundation, CUNY, USA

Norma Lozano Jackson, PhD, The Norma Lozano Jackson Foundation, Retired Professor, USA

Norman R. Storer Corrada, Gerente de Colecciones de Museo, USA

Nyya Toussaint, Rev., Lanbi ak Manchèt, USA

Olga Rodríguez-Ulloa, Professor, University of Indiana Bloomington, USA

P. Gabrielle Foreman, Professor, USA

Pablo A King

Pam Butler, Associate Teaching Professor, University of Notre Dame, USA

Pamela Calla, New York University, Professor, USA

Pamela Voekel, Associate Professor of History, Dartmouth College

Pamela Zaiter, Educator, Department of Education of New York City, USA

Paola De Santo, University of Georgia, Professor, USA

Patricia Encarnacion, Artista, USA

Patricia Fernandez-Kelly, Professor, Princeton University, USA

Patrick Sylvain, Professor, Writer, USA

Pedro Rafael Lafontaine Ripol, Director de Zircón Teatro, Actor y Director Teatral, República Dominicana

Pepón Osorio, Artista, USA

Petra Rivera-Rideau, Associate Professor, Wellesley College, USA

Premilla Nadasen, Professor, Barnard College, USA

Quisqueya Lora, Princeton University, USA

R. Calosso, Researcher-Doctoral Student, The CUNY Graduate Center.

Rachel Afi Quinn, Associate Professor, University of Houston, USA

Rachel Cantave, Assistant Professor, USA

Rafael Díaz

Rafael Pina Estevez, Activista, Chile

Rafael Trelles, Pintor, Puerto Rico

Raj Chetty, St. John’s University, Professor, USA

Raphael Stimphil MD, USA

Raquel Virginia Cabrera, Writer, USA

RaShelle Peck

Rashida Charles, University of Pennsylvania, PhD candidate, USA

Reena Goldthree, Professor, Princeton University, USA

Regina Mills, Professor, USA

Régine Jean-Charles, Northeastern University, Professor, USA

Renaye Manley, Manley Consulting Group, Principal, USA

René Cordero, Professor of History, John Jay College – CUNY, USA

Renee Tajima-Peña, Professor and Filmmaker, UCLA, USA

Renelde Adarkwah, Business Owner, USA

Reynaldo García Pantaleón, Realengo Studio, Visual Artist, USA

Rinaldo Walcott, Professor, USA/Canada

Rita Indiana Hernández, Global Distinguished Professor, New York University, USA

Roberto Tito Otero, Cineasta e Impresor

Roberto Vélez-Vélez, SUNY New Paltz, Associate Professor, New York, USA

Robin Bernstein, Harvard University, USA

Robin D. G. Kelley, Professor, UCLA, USA

Rocio Silverio, USA

Roopika Risam, Dartmouth College, Professor, USA

Rosalie Reyes, Reverence, USA

Rosario Magra, Visual Artist, Sweden

Rosemary Feal, Translator, USA

Ruben Reyes Jr., Writer, USA

Rubi Pacheco-Rivera, USA

Ruha Benjamin, Professor, Princeton University, USA

Ruth H. Miller, USA

Ruth Pión, AfrohistoriaRD, Independent Scholar, Dominican Republic

SA Smythe, University of Toronto, Professor, Canada

Safiyyah Ogundipe, USA

Sandy Grande, Professor of Political Science, University of Connecticut

Sandy Placido, Scholar, USA

Sarah Haley, Professor & Writer, USA

Sarah Rose Turner

Saray Figuereo, Educadora, República Dominicana

Saudí García, PhD, Scholars for Social Justice, USA

Saulo Colón, Puerto Rico

Scherezade Garcia, Visual Artist and Educator

Scott Alves Barton, University of Notre Dame, Africana Studies, USA

Scott Kurashige, Author, USA

Sebastian Garcia, USA

Sebastián Ramírez, PhD, USA

Selamauyt Tesfaye, Cantiere, Community Builder, Italy

Shahar Tsameret, JVP South Florida Member, USA

Shana L. Redmond, Writer and Scholar, USA

Shantee Rosado, Assistant Professor of Afro-Latinx Studies, Rutgers University, USA

Sharina Maillo-Pozo, Docente e Investigadora, USA

Sharon Rojas Yacamán, Historian, Colombia

Shreena Gandhi, Michigan State University, Educator, USA

Sibylle Fischer, New York University, Professor, USA

Sidney Chalhoub, Professor of History, Harvard University

Silvia Orlandi, Cultural Worker, Italy

Silvio Torres-Saillant, Syracuse University, Professor, USA

Sofia Laverde, Student, Colombia

Soledad Torres

Sophia De La Cruz, Kiskeya Youth, Student, USA

Sophia Monegro, Fulbright Student Program in the USA Embassy in Santo Domingo, Fulbright Researcher, Dominican Republic

Sophie Mann-Shafir, Researcher and Journalist, USA

Sophie Maríñez, City University of New York

SS Hughes, Retiree, USA

Stephanie Holguin, Scholar & Organizer, USA

Stephen Pitti, Yale University, USA

Steven Salaita, Scholar & Author, Egypt

Steven W. Thrasher, PhD, Northwestern University, Daniel Renberg Chair of Cocial Justice in Reporting, USA

Susan Penn, USA

Tahira Vargas Garcia

Tanya Valette Cineasta, Dominican Republic

Tatiana Reinoza, Assistant Professor, University of Notre Dame, USA

Tatiana Zamir, Movement Therapist, USA

Taylor Davis

Temeyissa Patalé Justine, Cameroon

Tera W. Hunter, Professor, Princeton University, USA

Teresa Tewelde, Italy

Tertulia Feminista SUR

Tiffany Nicole Florvil, Scholar, University of New Mexico

Timnit Gebru, DAIR, Founder & Executive Director, USA

Tongo Eisen-Martin

Ulla D. Berg, Professor of Anthropology and Latinx Studies, Rutgers University, USA

Umayyah Cable, PhD, Assistant Professor, University of Michigan, USA

Urayoán Noel, New York University, Professor & Writer, Puerto Rico/USA

Vanessa Jimenez-Read, PhD Student, University of Michigan, USA

Veronica Liu, Editor, USA

Victoria Ignacio, Teacher, USA

Vijay Iyer, Musician & Professor, Harvard University, USA

Virgilio O Aran, Director Nacional de Organización Laboral, Activista y Escritor

VLZ, Mwalimu Lavou Professeur des Universités, France

Walter Johnson, Professor, USA

Wanda Rivera, Educator, Puerto Rico

Wendy Muñiz, Scholar, USA

Wielka Aspedilla, Howard University, PhD Student, Chile

Winnifred Brown Glaude, The College of New Jersey

Ximena Santaolalla, Writer, Mexico

Yanilda González, Professor, USA

Yarimar Bonilla, Princeton University

Yarimir Cabán-Reyes, Artist, Puerto Rico

Yaxlei Alejo, Student, USA

Yesenia Montilla, Poeta

Yina Jiménez Suriel, Independiente, Curadora De Arte Contemporáneo, República Dominicana

Ynés Gerardo, Solidaridad Latina

Yolanda Martinez San Miguel, Professor, University of Miami, USA

Yomaira Figueroa-Vásquez, Centro de Estudios Puertorriqueños (CENTRO) – CUNY, Directora, USA

Yuderkys Espinosa Miñoso, Instituto Caribeño de Pensamiento e Investigación Descolonial, Filósofa, Escritora, Ivestigadora y Profesora, República Dominicana

Yuri Herrera, Tulane University, Professor

Zhaleh Phillips, Zhaleh Solutions, Health & Wellness Consultant, USA

Zheng Ningyuan, Artist, China/Italy